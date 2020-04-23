Kuzey Mekedonyalı çocuklar 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı Kuzey Makedonya'da çektikleri video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Türkçe sınıfı öğrencileri, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kuzey Makedonya'da çektikleri video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Türkçe sınıfı öğrencileri, İstiklal Marşı'nı okudu.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde de Makedon-Türk Anaokulundaki 4-6 yaş aralığındaki öğrenciler, 23 Nisan'ı çektikleri video ile kutladı. Türkçe sınıfında eğitim gören anaokulu öğrencileri, 23 Nisan nedeniyle İstiklal Marşı'nı ve çeşitli şiirleri okudu.

Anaokulu öğrencisi Neyla Loç, okuduğu 23 Nisan şiiriyle "Türkiye bize anavatan" diyerek 23 Nisan'ı kutladı. Yusuf Abazı, Zehra Abazi, Aras Yusuf Hüseini, Nuran Snopçe, Azad Mahmudi, Baran Plabo, Kerem Kerala, Mahpeyker Lara Ali, Anıl Ahmed Agai, Mustafa Cihan Matyani, Arasalı Saraç, Leyla Gina, Sadi Yakupi, İsmail Maksuti, Melis Naz Kurtiş, Abdulmecid Nesim, Bedir Macani, Rahim Hoca, Dilay Feyzullah, Mustafa Kamili ve Talat Onur Ademi ise 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak kutladı. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA