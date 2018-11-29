Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası - Hayatını Kaybeden Sıddık Canpolat Toprağa Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan Sıddık Canpolat'ın cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde defnedildi.

Dün meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Sıddık Canpolat (45) için, Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi'ndeki Kars Digor Bostankaraköy Derneği önünde taziye çadırı kuruldu.

Burada taziyeleri kabul eden baba Hüseyin Canpolat ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Canpolat'ın cenazesi, daha sonra Nene Hatun Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Canpolat'ın yakınları taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatma Canpolat ve eşi Fatma Canpolat ile kardeşlerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Canpolat'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Canpolat ailesinin akraba ve yakınlarıyla CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve hemşehrileri katıldı.

Bu arada, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, dernek lokalinde aileye taziyelerini iletti.

İki kardeş demirlere tutunarak düşmekten kurtuldu

Öte yandan, Sıddık Canpolat'ın 6 aydır kardeşleri Ali ve Mustafa Canpolat ile beraber aynı yerde çalıştığı, dünkü olay sırasında Mustafa Canpolat'ın, platformun diğer tarafında demirlere tutunarak düşmekten kurtulduğu öğrenildi.

Kars Digor Bostankaraköy Derneği Başkanı Şehmuz Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcaoğlu olan Sıddık Canpolat'ın viyadükte çalıştığını belirterek, "Yanında Mustafa ve Ali kardeşi vardı. Mustafa son anda demire tutunarak kurtulmuş. Maalesef ağabeyini kurtaramadı. Arkasında bir eş, 3 çocuk bıraktı. 3 yaşında bir kızı var. Bir gün önce babasını arıyor, 'Baba ben senin ayaklarını kanlar içinde gördüm, eve gel.' diyor. Çocuk diye dikkate almamış, takdir-i ilahi. Mesaiye kaldığı zamanlar şantiyede kaldığı oluyordu." dedi.

Canpolat, iş kazaları noktasında daha fazla önlemler alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde dün viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.