KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

21.11.2020 05:23 | Son Güncelleme: 21.11.2020 06:13
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI ÇEKMEKÖY'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki tel örgülere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
ÇEKMEKÖY'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki tel örgülere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Hüseyinli kavşağı Edirne istikametinde yaşandı. Güngör Yüksel'in kullandığı 35 AH 1179 plakalı TIR, yoldaki çalışma nedeniyle bölünmüş yola girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı. Yol kenarındaki tel örgülere çarptıktan sonra yan yatan TIR, bir müddet sürüklendikten sonra durdu. Kazada, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar, üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yaralanan sürücü Güngör Yüksel'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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