Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıvı deterjan yüklü tankerin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıvı deterjan yüklü tankerin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 41 LC 316 plakalı sıvı deterjan yüklü tanker, Silivri sapağı öncesi Edirne istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kaza nedeniyle tanker sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Haberler
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