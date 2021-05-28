Kuzey Makedonyalı Başkanlar, Ödemiş'e konuk oldu

Kuzey Makedonya'dan Butel Belediye Başkanı Velimir Smilevski ve Kisala Voda Belediye Başkanı Filip Temelkovski üç gün boyunca Ödemiş'e konuk oldu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bu sıcak ziyaretle inanıyorum ki kentlerimiz arasında kültürel ve ekonomik köprülerin, yeni işbirliği alanlarının temellerini atmış olduk" dedi.

Kuzey Makdonya'nın Butel Belediye Başkanı Velimir Smilevski ve Kisala Voda Belediye Başkanı Filip Temelkovski, beraberindeki yöneticiler ve iş insanlarıyla birlikte üç gün boyunca Ödemiş'te temaslarda bulundu. Programın ilk gününde Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i makamında ziyaret eden Konuk Başkanlara, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Heyet daha sonra Ödemiş Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Mehmet Eriş, proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Smilevski ve Temelkovski, programın ikinci gününde Ödemiş Ticaret Odası heyeti ile birlikte Ödemiş'in süs bitkileri ve fidancılık üretim merkezlerini, sanayi kuruluşlarını, süt ve süt ürünleri endüstrisi tesislerini inceleyip bilgi aldı.

Tarih, doğa ve kültür turu

Programın üçüncü gününde Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ile birlikte Ödemiş'in tarihi ve doğal güzelliklerini adımlayan konuklar, Ödemiş Belediyesi'nin Gölcük Mahallesi'ndeki İpek Evi'ne de konuk olarak tırtıldan kozaya doğru ilerleyişi yerinde gördü. İpekböcekçiliğini yeniden canlandıran kadın üreticiler, ipeğe giden emek dolu yolculukla ilgili bilgiler verdi.

Gölcük Yaylası, Bozdağ ve tarihi Birgi'yi ziyaret eden heyet, kentin tarihine ve kültürüne ışık tutan Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'ne konuk oldu. Konuk Başkanlar, kentin geleneksel üretimlerinden keçecilikle ilgili de incelemelerde bulundu.

Başkan Eriş: "Kültürel ve ekonomik köprülerin temelini attık"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, son derece verimli program gerçekleştiğini ifade ederek,

"Kuzey Makedonya'dan Butel Belediye Başkanımız Sayın Velimir Smilevski ve Kisala Voda Belediye Başkanımız Sayın Filip Temelkovski'yi ve beraberindeki konuklarımızı, kentimizde ve belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Bu sıcak ziyaretle inanıyorum ki kültürel ve ekonomik köprülerin, yeni işbirliği alanlarının temellerini atmış olduk. Zaten kültür anlamında ortak geçmişten gelen bağlar var. Bu bağları güçlendirmek adına güzel bir ziyaret gerçekleşti.

Kentimizin tanıtımı adına son derece yararlı bir program oldu. Ödemiş hem doğasıyla, hem tarihiyle, hem de bereketli topraklar üzerinde ürettikleriyle büyük bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli hep birlikte harekete geçirmemiz gerekiyor. Kentimizin ve ürettiklerimizin her platformda tanıtımı için çalışmaya devam edeceğiz.

Konuk Başkanlarımıza ve beraberindeki konuklarımıza, bu ziyaretin gelişmesine katkı sunan Mustafa Gülerce ve Nihat Yeke'ye teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da kentlerimiz için temaslarımız sürecektir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler