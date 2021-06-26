Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen cinayet şüphelisi Zafer Saral adliyeye sevk edildi
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Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen cinayet şüphelisi Zafer Saral adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Zafer Saral adliyeye sevk edildi.

Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Zafer Saral adliyeye sevk edildi.

19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye yönelik silahlı saldırıda "Kadayıfçıoğlu" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Veysel Salihoğlu ile birlikte Tufan Gedik ve Yakup Oral'ın öldürülmesi olayının faili olarak kırmızı bültenle aranan Zafer Saral, Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan organize suç örgütü elebaşı Zafer Saral, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Diğer fail de iade edilmişti

Olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Cihan Saral da 30 Nisan'da Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirilmiş ve 1 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 29 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli gözaltına alınmış, 2 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen cinayet şüphelisi Zafer Saral adliyeye sevk edildi
Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen cinayet şüphelisi Zafer Saral adliyeye sevk edildi
Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen cinayet şüphelisi Zafer Saral adliyeye sevk edildi
Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen cinayet şüphelisi Zafer Saral adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye iade edilen cinayet şüphelisi Zafer Saral adliyeye sevk edildi - Haberler
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