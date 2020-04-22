Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
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Makedonya, Türkiye, Güncel

Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

22.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:00
Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'ye gidecek vatandaşların bir kısmı Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği yakınından TAV Havalimanları Holding AŞ'ye ait otobüslerle Üsküp Uluslararası Havalimanı'na taşındı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Büyükelçilik yetkililerin uğurladığı 270 Türk vatandaşının bindiği özel sefer yapan THY uçağı, yerel saatle 11.00'de Ankara'ya hareket etti.

Yolculardan Selçuk Bedir, uçak hareket etmeden önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde Psikoloji Bölümünde okuduğunu söyleyen Bedir, Kovid-19 nedeniyle sınırlar kapatıldığı için mahsur kaldıklarını anlattı.

Bedir, "Şimdi uçakla sefer düzenlenecek. Yaklaşık 300 kişi olduğu söyleniyor. Erkenden geldik, hayırlısıyla ülkemize gideceğiz. Ailemi çok özledim. Umarım en kısa zamanda onlara kavuşurum." ifadelerini kullandı.

Cumaziye Reşiti de rahatsız olan annesini görmek için Kuzey Makedonya'da bulunduğunu belirterek "Onun için geldim ve mahsur kaldım. Çocuklarımın yanına gitmek istiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım, çocuklarıma ve eşime kavuşacağım." diye konuştu.

İnşaat işçisi Seyfettin Yüzgüleç, "3 aydır buradayım, zamanım doldu, bir haftadır bekliyorduk. Nasip oldu bugün gidiyoruz. İş için gelmiştim, inşaatta çalışıyordum. Allah, Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun. Var olsun devletimiz büyük devlettir. İnsanlarına sahip çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye geri getirileceğini belirtmişti.

Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Kaynak: AA

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