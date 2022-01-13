Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi - Haberler
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Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi
AA / Furkan Abdula - Haberler | Kültür Sanat

Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı yapıldı.

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

Karnavalda kullanılan maske ve kostümlerde, Kuzey Makedonya'da 2021 yılında meydana gelen olaylara ve gündemdeki konulara yer verildi.

Vevçani Belediye Başkanı Spase Koçovski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karnavalın her yıl geleneksel bir şekilde düzenlendiğini belirterek etkinliğe ülke, bölge ülkeleri ve Avrupa'dan misafirlerin katıldığını söyledi.

Koçovski, "Farklı maskeler var. Normal olarak parodi var. Geçen yılı tüm olumlu ve olumsuz taraflarıyla olduğu gibi göreceksiniz. Bu maskeler kimseye, hiçbir milli ve dini hislere hakaret etmeyi arzulamıyor. Sadece geçen yılı parodi şeklinde yansıtmaya çalışıyor." dedi.

Karnavalın ana maskeleri "damat" ve "gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki evleri ziyaret ederek bağış topluyor.

Karnaval, yarın sona erecek.

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi

AA / Furkan Abdula - Son Dakika Haberleri

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