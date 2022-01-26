Kuzey Makedonya'da Mavrova kayak merkezi - Haberler
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Kuzey Makedonya'da Mavrova kayak merkezi

Kuzey Makedonya'nın batısında bulunan Mavrova kayak merkezinde deniz seviyesinin bin 255 ila bin 860 metre üzerinde kurulan pistler, kayakseverlere kayak yapma imkanı sağlıyor.

Kuzey Makedonya'nın batısında bulunan Mavrova kayak merkezinde deniz seviyesinin bin 255 ila bin 860 metre üzerinde kurulan pistler, kayakseverlere kayak yapma imkanı sağlıyor. Mavrova Kayak Merkezi, kayakseverlere 25 kilometrelik kayak pisti ve yaklaşık 14 teleferik ve telesiyejle hizmet veriyor.

Kuzey Makedonya'da Mavrova kayak merkezi

Kuzey Makedonya'da Mavrova kayak merkezi

Kuzey Makedonya'da Mavrova kayak merkezi

AA / Umeys Sulejman - Son Dakika Haberleri

Kayak Merkezi, Makedonya, Güncel, Haber

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