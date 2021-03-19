Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı

19.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:24

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başlatıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başlatıldı.

Genç kuşakların Geleneksel Türk Okçuluğunu tanımasını ve farklı bir beceri kazanmasını sağlamak amacıyla başlatılan kursun açılış programı Üsküp'teki Kurşunlu Han'da düzenlendi.

Üsküp YEE müdürü Serhat Kula, burada yaptığı konuşmada, 2015 yılından itibaren Okçular Vakfı ile yaptıkları protokol gereği okçuluk eğitimleri, okçuluk kültürünün sergileri ve tanıtımları ve akademik olarak okçuluk tarihinin araştırması ile ilgili bütün çalışmaları içeren bir birliktelik sürdürdüklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'da uzun zamandır YEE destekleriyle okçuluk eğitimlerine devam ettiklerini kaydeden Kula, "Şu ana kadar Üsküp ve Gostivar'da iki şehirde iki faaliyetimiz olacak. Bunlar ayrı gruplarda. Birinci grup yetişkinler, erkekler. İkinci grup yetişkin hanımefendiler ve çocuklarımız. Toplamda 150'ye yakın bir kayıt aldık. Bu tabi başlangıç için, inşallah devamı da gelecektir." diye konuştu.

YEE olarak Üsküp Türk Okçuluk Kulübünün kurulması sürecinde okçulara destek verdiklerini anlatan Kula, 9 eğitmenin okçuluk kurslarına katkı sağlayacağını ve kursların 2 ay süreceğini söyledi.

Program kapsamında ayrıca Türk Okçuluk tarihi hakkında da bir sergi açıldı.

Öte yandan, Gostivar'daki kursun açılışı da 20 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleşecek.

Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı
Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı
Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı
Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Makedonya'da Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:29:13. #1.15#
title