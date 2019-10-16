Kuzey Kore'nin 'beyaz atlı prensi' Kim Jong Un'un fotoğrafları neyin habercisi?

16.10.2019 15:42

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, ülkenin lideri Kim Jong Un'un Paektu Dağı'nda büyük beyaz bir at üzerindeki fotoğraflarının "Kore devrim tarihinin en önemli olaylarından birinin habercisi" olarak duyurdu.



Liderin kar ve orman manzarası eşliğinde çekilen duygu ve coşku dolu görüntüleri ajans tarafından 'dünyayı yine şaşkınlığa uğratacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir hareketin olacağı' şeklinde yorumlandı. Euronews.com'da Görüntüle