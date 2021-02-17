Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun idam edildiği iddiası
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun idam edildiği iddiası

17.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:49
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun idam edildiği iddiası

Bir yıldan fazla süredir ortalıkta görülmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi First Lady Ri Sol-ju'nun idam edildiği iddia edilmişti. Dünya basını tarafından da akıbeti merak konusu olan First Lady, Kuzey Kore lideri ile beraber merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konserde görüntülendi.

Uluslararası basında hakkında ''Öldürüldü, idam edildi" haberleri yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi First Lady Ri Sol-ju, bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Yerel halk tarafından idam edildiği düşünülen First Lady, Kim Jong-un'un babasının doğum günü kapsamında başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

OCAK AYINDAN BERİ GÖRÜLMEMİŞTİ

Ri Sol-ju, önceki yıllarda Kim Jong-un'a geniş kapsamlı etkinliklerde eşlik etmiş, ancak geçtiğimiz yılın Ocak ayından beri görülmemişti. Ri Sol-ju'nun yokluğu nedeniyle birçok iddia ortaya atılmıştı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun idam edildiği iddiası
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Bir yıldan fazla süredir ortalıkta görülmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi First Lady Ri Sol-ju'nun idam edildiği iddia edildi.

Akıbeti merak konusu olan First Lady, Kuzey Kore lideri ile beraber merhum lider Kim Jong-il'in doğum günü anısına düzenlenen konserde görüntülendi.

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