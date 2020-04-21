Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
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Kim Jong Un, Güney Kore, Dünya
BBC

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı

Güney Koreli yetkililer, kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ağır hasta olduğuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında bir süredir halkın önüne çıkmayan 36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin ağır hasta olduğuna dair bir işaret olmadığı belirtildi.

21.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ağır olduğu iddia edildi.Bu iddialarla ilgili açıklama yapan Güney Kore Cumhurbaşkanlığı, iddiaları yalanladı. Daha önce de Kim'in hasta olduğuna dair iddialar ortaya atılmış ancak bunlar yalanlanmıştı.

MİLLİ BAYRAM KUTLAMALARINA İLK KEZ KATILMADI

Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un doğum günü kutlamalarına katılmadı. Kim Il-Sung için her yıl 15 Nisan'da büyük çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

EN SON 11 NİSAN'DA KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMIŞTI

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu. Kim Jong-un en son 11 Nisan'da kamuoyu önüne çıkmış, İşçi Partisi politbüro toplantısına başkanlık etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kim Jong-un son olarak 12 Nisan'da askerleri denetlerken görüntülenmişti.

"12 NİSAN'DA AMELİYAT OLDU" İDDİASI

Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin internet sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü öne sürdü.Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü.

ABD İSTİHBARATI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

CNN televizyonuna göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi. Bu yetkililer, Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun ne kadar ciddi olduğunu belirlemenin zor olduğuna dikkat çekti.

GÜNEY KORE VE ÇİN DE İDDİALARI REDDETTİ

Reuters ajansına göre Güney Kore Hükümeti'nin yanı sıra Çin istihbarat kaynakları da Kim'in durumunun ağır olduğu iddialarını reddetti. BBC Seul muhabiri Laura Bicker, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediğine dikkat çekiyor.

Kim Jong-un Eylül 2014'te 40 gün süreyle kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Kuzey Kore lideri darbeyle devrildiği iddialarının ardından halkın önüne bastonla çıkmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
BBC

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