Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, hastane ve nükleer eğitim sahası prestij projeleri yarım kaldı. Ülkede tıbbi ekipman ve ilaç konusunda da sıkıntılar olduğu ifade ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin başına geldiği 2011'den bu yana en sıkıntılı günlerini geçiriyor. Yaptırımlar nedeniyle ekonomisi zorda olan ülkede, bu yıl yaşanan tayfun ve sellerin yanı sıra tüm dünyayı etkileyen koronavirüs de tuz biber oldu.

YÜZDE 80'LİK KAYIP VAR

Financial Times'ın yer verdiği analize göre henüz resmi olarak tek bir vakanın bile kayıtlara geçmediği Kuzey Kore, en büyük ticaret ortağı Çin'le sıkı sınır kontrolleri nedeniyle yüzde 80'lik bir kayıp yaşadı.

Tüm bu durumlar gösteriş yapmaktan geri durmayan Kuzey Kore lideri Kim'in elini kolunu bağlıyor. Kim'in Akdeniz'in tatil cenneti İbiza'ya çevirmek istediği Wonsan'daki turizm projeleri sekteye uğradı. 2018 ve 2019'da dört kez Wonsan'a ziyarete giden Kim, otel ve eğlence merkezlerinin Nisan 2020'ye kadar bitirilmesini istemişti.

PROJELER YILLARCA GECİKEBİLİR

Ancak Kim'in koyduğu bitiş tarihinin üzerinden aylar geçmesine rağmen projeler bir türlü sonlandırılamadı. Kuzey Koreli yetkililerden de yeni bir tarihe ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu projenin aylar hatta yıllarca gecikebileceği belirtiliyor.

TIBBİ EKİPMAN VE İLAÇ KONUSUNDA SIKINTI VAR

Başkent Pyongyang'daki dev hastane projesi de gecikmelerden nasibini alan projelerden. Kim'in prestij projeleri arasında gösterilen hastane inşaatında geçtiğimiz aylarda hızlanma görülse de, son haftalarda neredeyse durma noktasına geldiği öne sürülüyor. Ülkede tıbbi ekipman ve ilaç konusunda da sıkıntılar olduğu ifade ediliyor.

NÜKLEER SAHA DA YARIM KALDI

ABD ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası nükleer çalışmalara yeniden ağırlık veren Kuzey Kore'de, Kim Jong-un'un silahlarını sergilemekten kaçınmadığı biliniyor. Nükleer denemeler için inşa edilen eğitim sahasının da gecikmeden kurtulamadığı öğrenildi.

TAYFUNUN VURDUĞU KAMDOK KRİTİK ÖNEME SAHİP

Ülkede tüm bu projeler geri plana düşerken, eldeki imkanlar tayfunun vurduğu Komdok'a yönlendirildi. Çinko madenleri bölgesi olan Komdok, ülke ekonomisi için kritik öneme sahip. Bölgeyi yeniden kalkındırmak ve yaraları sarmak için yüzlerce bina ve evin inşa edildiği biliniyor.