Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi Kim Yo-Jong: "ABD hayal kırıklığına uğrayacak"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, müzakere beklentilerinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, müzakere beklentilerinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta yaptığı, "ABD tarafıyla hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olmalıyız" çağrısı, ABD'li yetkililerin müzakere umutlarını yeşertmişti. Kuzey Kore yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan ABD'ye "beklentiye girmeyin" sinyali geldi. Kız kardeş Kim, müzakere beklentilerinin ABD'yi daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını kaydetti. Kim Yo Jong, "Görünüşe göre ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor. Bu beklenti, onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacak" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "hem diyalog hem de yüzleşme" çağrısını müzakereler açısından "ilginç bir sinyal" olarak değerlendirmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı