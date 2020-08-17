Kuzey Kore lideri Kim'in "evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği" iddiası
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Kuzey Kore lideri Kim'in "evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği" iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "ülkedeki tüm evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği" iddia edildi.

Kuzey Kore lideri Kim'in
17.08.2020 21:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:58

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "ülkedeki tüm evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği" iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre, Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesine açıklama yapan bir kaynak, Kim'in, evcil köpekleri "burjuva ideolojisinin ve kapitalist yozlaşmanın sembolü" olarak gördüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, yetkililerin köpek beslenen evleri tespit ettiğini, sahiplerini hayvanlarını vermeye zorladığını ya da hayvanlara zorla el koyduğunu iddia etti.

Haber kaynağı, "Bazı köpekler, devletin işlettiği hayvanat bahçelerine gönderiliyor ya da köpek eti restoranlarına satılıyor." ifadesini kullandı.

Hayvanların gıda sıkıntısının önüne geçmek için kullanılabileceği endişesi

Kuzey Koreli evcil köpek sahipleri de hayvanların ülkedeki gıda sıkıntısının önüne geçmek için kullanılabileceğinden endişe ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bir süre önce yayımladığı bir rapor, Kuzey Kore'nin 25,5 milyon nüfusunun yüzde 60'ının, Pyonyang yönetiminin nükleer programı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlarla kötüleşen "yaygın gıda kıtlığı" ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

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