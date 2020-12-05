Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi kuruşuna dizilerek infaz edildi
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Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi kuruşuna dizilerek infaz edildi

05.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:18
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi kuruşuna dizilerek infaz edildi

Asya medyası, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı.

Asya medyası, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi .Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.

SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU

Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.

Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.

MANTIKSIZ ÖNLEMLER ALIYOR

Güney Kore istihbarat teşkilatı NIS, geçen hafta Kim'in Pyongyang'da bir tecrit emri verdiğini ve virüsü uzak tutmak için denizde balık tutmayı yasakladığını söyledi. İstihbarat yetkilileri, Kim'in salgın tedbirlerini ihlal edenlere karşı 'aşırı öfke' gösterdiğini ve 'mantıksız önlemler' aldığını söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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