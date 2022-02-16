Kuzey Kore'de eski lider Kim Jong Il'in doğum günü törenle kutlandı

Kuzey Kore, ülkenin eski lideri Kim Jong Il'in 80. doğum yıl dönümünü düzenlenen özel törenle kutlanırken, askeri geçit töreni yapılmaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 7 füze denemesi ile dünya kamuoyunu alarma geçiren Kuzey Kore, ülkenin eski lideri Kim Jong Il'in 80. doğum yıl dönümü düzenlenen özel törenle kutladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre mevcut lider Kim Jong-un'un katılımıyla ülkede tarihi öneme sahip olan ve Kore Yarımadası'nın en yüksek zirvesi olan Paektu Dağı'nın eteğinde bir tören düzenlendi. Havai fişek gösterileri, açık hava şöleni ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapan etkinlikte askeri geçit töreni yapılmaması dikkat çekerken, bu durum Pyongyang'ın uluslararası camiadan yükselen tepkiler karşısında füze programını askıya almış olabileceği şeklinde yorumlandı. Hükümet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi ise İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Ri Il Hwan'ın toplantıda merhum liderin başarılarını öven bir konuşma yaptığını duyurdu.

Törene Kim Jong-un'un, ülke yönetiminde etkili isimler arasında yer alan kız kardeşi Kim Yo Jong'un da katıldığı belirtildi. - PYONGYANG

İhlas Haber Ajansı - Politika