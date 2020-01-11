Kuzey İrlanda'da 3 yıldır süren hükümet kurma çalışmalarında uzlaşma
Kuzey İrlanda’da İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve ayrılıkçı Sinn Fein bölgesel hükümeti kurma konusunda anlaştı.
11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Kuzey İrlanda'da İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve ayrılıkçı Sinn Fein bölgesel hükümeti kurma konusunda anlaştı.
Taraflar arasında 3 yıldır sürdürülen müzakerelerin ardından İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'nin hazırladığı ve dün DUP'un destek açıkladığı uzlaşma taslağına Sinn Fein de destek verme kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com