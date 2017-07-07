Kuzey İmar Yolu'nda Çalışmalar Devam Ediyor.

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin trafiğine alternatif çözüm getirmek amacıyla yapımına başlanan 30 metre genişliğindeki Kuzey İmar Yolu, Çayda Çıra Mahallesi'nden başlayarak Pertek yoluna, oradan da Ulukent'e, Ulukent'ten de Doğukent üzerinden Karşıyaka ve Bingöl yoluna inecek bir bulvar olacak. Kuzey İmar Yolu batı yönünde ise Çaydaçıra Mahallesi'nden Keban Yoluna, oradan da Baskil yoluna uzanacak. Kuzey İmar Yolu, Zübeyde Hanım, Hürriyet, Vali Fahribey ve Gazi Caddeleri başta olmak üzere kentin ana arterlerini oluşturan güzergâhları rahatlatacak.

Yapılacak kavşaklarla birlikte yeni bağlantı yollarının oluşturulacağı, bu bağlantı yolları ile şehrimizin Kuzey eksenindeki bütün trafik akışını daha rahat hale getirecek.

Kuzey İmar Yolu tamamlanıp peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan sonra hemşerilerimizin hizmetine sunulacak.