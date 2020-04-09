Kuzey Güney ne zaman yayınlanacak? Kuzey Güney hangi günler ekranlarda olacak? Kuzey Güney dizi konusu nedir? Kuzey Güney oyuncuları kimlerdir? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Güney tekrardan yayınlanmaya başlıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy'un oynadığı efsane dizi hangi günler yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Türk dizileri arasında gönüllerde yer edinen ve efsane dizilr arasında girmiş olan Kuzey Güney dizisi koronavirüs günlerinde tekrar izleyiciyle buluşuyor. Kuzey Güney dizisi hakkında merak edilenleri sizler için yanıtldık! Kuzey Güney ne zaman yayınlanacak?

KUZEY GÜNEY NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin efsanelerinden olan ve sevilen dizisi "Kuzey Güney", yeniden ekrana geliyor. Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45'de izleyici ile buluşacak.

KUZEY GÜNEY DİZİ KONUSU NEDİR?

Dizide yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan, iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikâyesi anlatılmıştır.

Kuzey Güney

KUZEY GÜNEY DİZİ HİKAYESİ NEDİR?

Kuzey sert, asabi ve agresif yapılı, ama aynı zamanda kalbi yumuşak biridir. Ağabeyi Güney ise mantıklı, çalışkan, hedefleri büyük olan birisi olup, sürekli kardeşinin kendisine bağ olmasından şikayetçidir. Bir gün Kuzey ve Güney bir trafik kazası yaparak bir kişiyi öldürürler. Direksiyonda olan Güney'in ertesi gün üniversite sınavı olmasından dolayı kendini suçlu hisseden Kuzey, ağabeyinin yerine suçu üstlenir ve hapis yolunu tutar. Hikâye, bundan sonra başlar.

KUZEY GÜNEY OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ

Buğra Gülsoy

Öykü Karayel

Hazar Ergüçlü

Bade İşçil

Zerrin Tekindor

Mustafa Avkıran

Semra Dinçer

Çağdaş Onur Öztürk

Gökşen Ateş

Merve Boluğur

Hale Soygazi

Ozan Akbaba

Serhat Teoman

Kaan Taşaner

Turgay Kantürk

Rıza Kocaoğlu

Ünal Silver