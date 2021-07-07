Kuzey Amerika'da haziran kayıtlardaki en sıcak ay oldu
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Kuzey Amerika'da haziran kayıtlardaki en sıcak ay oldu

Kuzey Amerika'da haziran kayıtlardaki en sıcak ay oldu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Kuzey Amerika'da haziran ayının şimdiye kadar tutulan kayıtlara göre en sıcak ay olduğu belirtildi.

NEW Kuzey Amerika'da haziran ayının şimdiye kadar tutulan kayıtlara göre en sıcak ay olduğu belirtildi.

Copernicus İklim Değişikliği Hizmeti'nden yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'da haziran ayının ortalama sıcaklığın 0,15 derece üzerinde geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, aşırı sıcakların özellikle ABD'nin kuzeybatısı ile Kanada'nın güneybatısında etkili olduğu aktarılarak, verilerin atmosferdeki insan kaynaklı karbondioksit ve diğer ısı tutucu gaz emisyonlarının gezegeni daha fazla ısıttığına dair kanıt sağladığına işaret edildi.

"Dünyada doğal afetler daha sık ve şiddetli hale geldi"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta Kuzey Amerika'daki sıcak dalga olmak üzere dünyadaki iklim değişikliklerine dikkati çekti.

Guterres, "Kuzey Amerika'da rekor sıcaklık dalgaları. Asya'da yıkıcı yağışlar ve çamur kaymaları. Avrupa'da ölümcül orman yangınları. Tüm dünyada doğal afetler daha sık ve şiddetli hale geldi." ifadelerini kullandı.

Kararlı bir iklim aksiyonuna ihtiyaç olduğunu vurgulayan Guterres, bu konuda her ülke, şehir ve endüstrinin adım atması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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