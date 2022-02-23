Kuzey akım 2 projesi nedir sorusu gündem konusu oldu. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim, Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine de sıçradı. Almanya, Putin'in Luhansk ve Donetsk'i tanımasının ardından Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu. Bunun üzerine Kuzey akım 2 projesi nedir? Kuzey akım 2 boru hattı projesi nedir? Kuzey Akım 2 nedir? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?

Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük ilave Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. Projenin toplam maliyetinin de 10 milyar avro civarında olacağı belirtilmişti. Fakat proje, enerji üretiminde nükleer ve kömürü terk ederek yenilebilir enerji çalışmaları sürecini yürüten Almanya'nın Rusya gibi siyasi anlamda rakip sayılabilecek bir ülkeye enerji bağlılığı yaratacağı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, küresel çapta etkiler doğurmaya devam ediyor. Son olarak Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı ABD ve Avrupa'da tepkilere neden oldu. İki ülke arasındaki kriz, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine de sıçradı. Putin'in tanıma kararına tepki gösteren Almanya, projeyi durdurdu. Söz konusu karar Almanya Başbakanı Scholz tarafından duyuruldu.

"ZELENSKİY'E SAYGIMI İLETİYORUM"

Scholz, gerekçe olarak, 'Rusya'nın tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini ve Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı bölgeleri halk cumhuriyetleri olarak tanıyarak anlaşılmaz, haksız bir adım attığını' söyledi. Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk etmesi planlanan boru hattının durdurulmasının 'Moskova'ya bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağına dair net bir sinyal' olduğunu dile getiren Scholz, "Rusya'nın dünyada desteği yok" dedi. Şansölye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'en büyük saygısını' dile getirdi.

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