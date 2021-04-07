Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe ve halatla kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe ve halatla kurtarıldı.

Bodrum'un kırsal Dereköy Mahallesi Karadere mevkisinde yaşayan çiftçi Mehmet Özgüvendik'in (67) sahibi olduğu inek, otlamak için bırakıldığı arazide kapağı açık bırakılan 2 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Özgüvendik, dibinde bir miktar su bulunan kuyudan kendi imkanlarıyla ineğini kurtaramayınca, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekipleri kuyuya inip, halat bağladıkları ineği, kepçeyle çekerek kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan Mehmet Özgüvendik, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen ineği, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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