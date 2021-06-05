Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı
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Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı Sivas'ta kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başında bekledi, havlayarak yardım istedi, kurtarılana kadar yanından ayrılmadı Sivas'ta kuyuya düşen ineği fark eden Kangal köpeği saatlerce başında...

Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı

Sivas'ta kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başında bekledi, havlayarak yardım istedi, kurtarılana kadar yanından ayrılmadı

SİVAS - Sivas'ta kuyuya düşen ineği fark eden Kangal köpeği saatlerce başında bekledi, havlayarak yardım istedi, kurtarılana kadar yanından ayrılmadı.

İlginç olay Sivas'ın Çayboyu Mahallesi'nde yaşandı. Zaza isimli bir kangal köpeği, kuyuya düşen ineği fark etti. İneğin zor durumda olduğunu fark eden Zaza isimli köpek saatlerce başında bekledi. Havlayarak yardım çağırdı. Zaza'nın çağrısını duyan sahibi geçte olsa yanına giderek durumu gördü. Kuyuya düşen inek kepçe yardımı ile çıkartıldı. Zaza ise kurtarma operasyonunun sonuna kadar bölgeyi terk etmedi.

Kurtulana kadar başında bekledi

Kangal köpeğinin sahibi Emre Karaman, köpeğinin inek kurtulana kadar başında beklediğini belirterek, "Dün 4 sıralarında köpeğimizi serbest bıraktık. Uzun bir süre gelmeyince merak ettik. Normalde gezer, dolaşır, gelirdi. Bir çevreye bakalım dedik, tesadüfen sesini duydum. Havlıyordu, bu tarafa doğru geldim. Burada bekliyordu kuyunun başına oturmuş. Almaya geldim bir baktım inek var kuyuda, anladım ki ineği bekliyor. Baya beklemiş hayvanda kuyunun içerisinde baya kötü bir hale gelmişti. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Şaşırdık, sevindik insanlar kadar akıllı, insanlar kadar hassas, duygusal, biliyorlar, anlıyorlar. O hayvanın zor durumda olduğunu anlamış, kendi çapında elinden geleni yapmış. Bizim dikkatimizi çekti bırakıp gelmemiş. Bu Kangal köpeklerinin hemen hemen hepsinde var bu başarıları gösteriyorlar. Sevindik komşumuzun ineği kurtuldu mutlu olduk, onlarda mutlu oldu" diye konuştu.

"Zaza'ya teşekkür ediyorum"

İneğin sahibi Eren Kaygusuz, Kangal köpeği Zaza'nın ineğini kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, "Dün burada ineklerimiz otlanırken ineğimizin bir tanesi kuyunun içine düştü o anda da Zaza yürüyüşe çıkmıştı ve yürüyüşe çıktığında 1-2 saat dönmemiş geri. Sahipleri meraklanınca sesine gidiyorlar, geliyorlar ki ineğin başında bekliyor. Daha sonra itfaiyeye haber vermiş sahipleri. İneğimizi geldiler kurtardılar çok teşekkür ediyoruz mutluyuz. Zaza'ya da çok teşekkür ediyoruz başında beklemiş, sahiplenmiş" dedi.

Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı
Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı
Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı
Kuyuya düşen ineği fark eden kangal köpeği saatlerce başından ayrılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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