Kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlağı itfaiye kurtardı

Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Midyat İtfaiye Amirliği ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Çavuşlu Mahallesi'ne sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede kuyuya 4 koyun ve 1 oğlağın düştüğünü belirledi.

Ekipler uzun uğraş sonucu hayvanları kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

Kuyunun üzeri ekiplerce muhtemel risklere karşı kapatıldı.

Hayvan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA