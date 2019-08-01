Kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlağı itfaiye kurtardı
Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Midyat İtfaiye Amirliği ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Çavuşlu Mahallesi'ne sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede kuyuya 4 koyun ve 1 oğlağın düştüğünü belirledi.
Ekipler uzun uğraş sonucu hayvanları kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.
Kuyunun üzeri ekiplerce muhtemel risklere karşı kapatıldı.
Hayvan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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