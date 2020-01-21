Kuyumcuyu soymaya çalışan kişi yakalandı (1)
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Kuyumcuyu soymaya çalışan kişi yakalandı (1)

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:34
Kuyumcuyu soymaya çalışan kişi yakalandı (1)

'da, kadın giysisi giyerek bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çarşaf giyen Nedim V. (54) Mesut Yıldırım'ın Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına geldi.

Bir müddet sonra yanındaki silahı kuyumcuya çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim V. ile Yıldırım tartışmaya başladı.

İkili arasında arbede çıkmasıyla durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine verdi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis, Nedim V.'yi elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kuyumcuyu soymaya çalışan kişi yakalandı (1)
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