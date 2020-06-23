Kuyumcuyu dolandırdılar, polisi kandıramadılar...Dolandırma anları kamerada
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Kuyumcuyu dolandırdılar, polisi kandıramadılar...Dolandırma anları kamerada

Kuyumcuyu dolandırdılar, polisi kandıramadılar.

23.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:15

Kuyumcuyu dolandırdılar, polisi kandıramadılar...Dolandırma anları kamerada

-Köyceğiz'de sahte altın çetesi çökertildi

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kuyumculara gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte alyans satan dolandırıcılar polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanı içerisinde müşterilerin olduğu anda içeriye giren şahıs, elindeki sahte alyansı satmak istediğini söyleyerek, kadın kuyumcuya verdi. Kadın kuyumcu alyansı inceledikten sonra, alyansın parasını şahsa verdi. Parayı alan şahıs dükkandan ayrıldı. Alyans satan şahıstan şüphelenen kuyumcu daha sonra yaptığı incelemede satın aldığı alyansın sahte olduğunu fark etti. Kuyumcu, dolandırıldığını anlaması üzerine durumu Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen B.U başka bir kuyumcuda suçüstü yakalanırken, işbirliği yaptığı tespit edilen M.E ve R.M ise kaçarken polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin otomobil ve üst aramalarında poşet içinde 15 çift sahte alyans, 2 adet çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edileceği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Dalaman ve Ortaca'da da aynı yöntemler ile kuyumculara sahte alyans sattığı tespit edildi.

Kuyumcuyu dolandırdılar, polisi kandıramadılar...Dolandırma anları kamerada

Kaynak: İHA

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