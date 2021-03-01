Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler

01.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:40
Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler

Şanlıurfa'da yaşayan kuyumcu M.T., İstanbul'a gelerek internetten tanıştığı Emine K. ile buluştu. Emine K.'nın evine giden M.T.'nin, 3 kişi tarafından alıkonularak 95 bin lirası gasp edildi.

Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan M.T. (41) sosyal medyada, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Emine K. (33) ile tanıştı. İnternet üzerinden sohbet eden ikili, İstanbul'da buluşmaya karar verdi. M.T., 21 Şubat'ta İstanbul'a gelir gelmez Emine K.'nin Sultanbeyli'deki evine gitti. M.T., 01.45 sıralarında eve girdiği sırada, kapıda 3 kişi belirdi. Bir kişi elindeki silahı M.T.'nin başına dayadı. Diğer ikisi darp etmeye başladı. M.T.'nin içerisinde banka kartları olan cüzdanını ve cebinde bulunan 1500 TL'yi alan gaspçılar kaçtı. Dışarı çıkan M.T., banka hesaplarını kontrol ettiğinde 93 bin 500 TL'sinin başka birinin hesabına aktarıldığını gördü. Hemen polisi arayarak yardım istedi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, M.T.'yi gasp eden çete üyelerini belirledi. Düzenlenen operasyonda, 5 suç kaydı olan Emine K. ile M.T.'nin başına silah dayayan 6 suç kaydı olan Mehmet O. (25), Ş.M. (17), N.O. (17), H.İ.M. (16) G.D. (17), Muhammed K. (23) ve para transferi yapılan Tarık K. (20) gözaltına alındı. Aramalarda, gasp edilen 640 TL ve olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan yaşı küçük olan 4 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 4 kişi sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

TELEFONLARI DELİL OLDU

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Tekstil işçisi oldukları belirtilen ve sorguya alınan çete üyelerinin cep telefonlarında, başka mağdur kişilere ait işkence ve müstehcen görüntüler bulundu. Polis, mağdur 5 kişiye ulaşarak ifadelerini aldı. Diğer mağdurların bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Emine K., Ş.M., N.O., H.İ.M., Mehmet O., G.D. tutuklanarak cezaeevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Türkan Şoray Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:02:34. #1.14#
title