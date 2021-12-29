Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kuyumcuları gezerek tek tek sahte altın alyansları satmaya çalışan Yasin Y., bir kuyumcunun fark etmesi üzerine yakalanarak polise teslim edildi. Yasin Y.'nin aracında torba içerisinde 150 tane sahte altın alyans ele geçirilirken, kaçma anları ve yakalanışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün, Gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin Y. bir kuyumcuda alyans bozdurduktan sonra aynı cadde üzerinde bulunan başka bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu Ceyhun Gemici alyansın sahte olduğunu anlarken, bu sırada Yasin Y.'yi takip eden diğer kuyumcu iş yerine geldi. Alyansın sahte olduğunu belirten kuyumcu, Yasin Y.'den parasını geri aldı. Yasin Y. kuyumcudan kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak iş yerine sokuldu.