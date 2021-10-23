Kuyumcular saat kaçta kapanıyor? Kuyumcular kaça kadar açık? Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kuyumcular saat kaçta kapanıyor? Kuyumcu çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle çok fazla sorgulanıyor. Kuyumcular ne zaman açılacak? İşletme sahipleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren kuyumcuların açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere; tam kapanma sokağa çıkma yasağında üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Buna göre; Kuyumcular açık mı bugün? Kuyumcular saat kaçta açılıyor? Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KUYUMCULAR AÇIK MI 2021?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesinde muafiyete sahip olan işletmeler ve kişiler arasında kuyumcular bulunmuyor.

Bu nedenle 18 günlük tam kapanmada kuyumcular kapalı olacaklar. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yasakların yani tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte kuyumcular yeniden açık olacaklar.

Bu süreçte altın veya döviz alım satımı yapmak isteyen kişiler banka hesaplarının bulunduğu mobil uygulamayı indirebilir buradan kendilerine altın hesabı açarak altın alımı gerçekleştirebilirler. Dijital altın alım satımı yaparken bankaların çalışma saatleri içerisinde alım satım yapılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Bankaların kapalı olduğu saatlerde alım satımda fiyat farkı bulunuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

17 günlük kapanma sürecinde doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi işyerleri ve buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. Kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlar izin belgelerini e-başvuru sistemi üzerinden kimlik numaraları ile kolayca alabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek.

TAM KAPANMA, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KUYUMCULAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Tam Kapanma ve Sokağa çıkma yasağında kuyumcular kapalı olacak. Kuyumcular yeni gelen tedbirlerle bu yasaklarda kapalı kalacak.

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