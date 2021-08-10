Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Zonguldak'ta kuyumcudan 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan bir kişi polis tarafından kent merkezinde yakalandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.