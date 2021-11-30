Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası - Haberler
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Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası

KASTAMONU'da soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi Elif Pehlivan'ı tabanca ile yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrehan Tokatçı (27), iyi hal indirimi de 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU'da soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi Elif Pehlivan'ı tabanca ile yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrehan Tokatçı (27), iyi hal indirimi de 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emrehan Tokatçı, 28 Ağustos'ta elindeki tabancayla Elif Pehlivan'ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Emrehan Tokatçı, tabancayı doğrultup, Pehlivan'dan altınları çantaya doldurmasını istedi. Emrehan Tokatçı, buna karşı çıkan ve direnen Elif Pehlivan'a ile yanında çalışan Pınar Şenoğlu'na tabanca ile ateş ederek kaçtı. Pehlivan yaralanırken, Pınar Şenoğlu'na kurşun isabet etmedi. Polisin 15 günlük çalışması sonucu yakalanan Emrehan Tokatçı, mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Emrehan Tokatçı'ya 'yağma' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl, Elif Pehlivan ve Pınar Şenoğlu'na yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da iyi hal indirimi uygulayarak 21 yıl 8 ay olmak üzere toplam 31 yıl 8 ay hapis cezası verdi.


Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası

Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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