Kuyum ne demek? Kuyum anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kuyum, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kuyum ne demek? Kuyum anlamı ne? İşte, Kuyum kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kuyum kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kuyum anlamı ne? Kuyum ne demek?
KUYUM NE DEMEK?
Altın, Gümüş, Platin, Bronz gibi cevherleri ham halden işlenmiş hale getirme işlemine kuyum denir. Kuyum işinin pazarlanmasına kuyumculuk denir. Halk dilinde kuyum işi kuyumculuk olarak anılır.