Kuyum ne demek? Kuyum anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kuyum, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kuyum ne demek? Kuyum anlamı ne? İşte, Kuyum kelimesin anlamı!