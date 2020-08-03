Kuyuda can pazarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuyuda can pazarı

Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kuyuda can pazarı
03.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:45

Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisinde su kuyusu açan işçiler, yaklaşık 25 metre derinliğe ulaştı. Çalışma sırasında bir kişi mahsur kalınca arkadaşları da onu kurtarmak için kuyuya indi.

Kendilerinden haber alamayan yakınları 6 kişi oldukları tahmin edilen şahısların kuyuda mahsur kaldığını bildirip, jandarma, sağlık ekipleri ve Cankur'dan yardım istedi.

Kuyuda kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar 3. Sayfa
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu Spor
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı Güncel
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Sosyal medyada video paylaşmak için canlarını hiçe saydılar
Sosyal medyada video paylaşmak için canlarını hiçe saydılar
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Barış Arduç İrem Derici Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Jose Sosa Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Instagram
Şu an buradasınız: Kuyuda can pazarı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 16:55:44. #1.15#
title