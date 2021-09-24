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Kuyucak Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuyucak Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanında

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Eylül ayı içerisinde yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte, Kuyucak ilçesindeki Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nu kazanan ve mevcut öğrencilerin barınma sorunu yaşamayacağını belirtti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Eylül ayı içerisinde yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte, Kuyucak ilçesindeki Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nu kazanan ve mevcut öğrencilerin barınma sorunu yaşamayacağını belirtti.

Üniversite öğrencilerinin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Ertürk, "İlçemizde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu'nu kazanan ve mevcut öğrencilerimizden konaklama ve barınma konusunda mağduriyet yaşandığına dair bize ulaşan herhangi bir bilgi yoktur. Bizler Kuyucak Belediyesi olarak, Kuyucak ilçemizdeki tüm öğrencilerimizin yanındayız. Memleketimize öğrenimini tamamlamak üzere gelen hiçbir evladımızı mağdur etmeyiz. Konaklama konusunda mağduriyet yaşayan öğrencilerimiz ve aileleri, belediyemize başvuruda bulunduklarında bizler gerekli olanakları sağlayacağız. Belediyemiz olarak her türlü desteğe hazırız. Tüm öğrencilerimize başarılar dileyerek, her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum" dedi. - AYDIN

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Haber: Kuyucak Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanında - Haberler
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