Kuyu açarken göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Kuyu açarken göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

19.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:52
Kuyu açarken göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da su kuyusu açarken toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'da su kuyusu açarken toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seralarına su kuyusu açmak için kuyuya giren Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Saatlerce süren çalışma sonucu Mehmet Yalın göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Yalın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler daha sonra Mehmet Köstekçi'nin cansız bedenine ulaştı. Köstekçi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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