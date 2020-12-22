Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor
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Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor

22.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:17

Son dakika haberler: Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor Çalışma saatleri değişti, olan vatandaşa oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi ve özel kurumlar da saat kısıtlamasına gitti.

Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor

Çalışma saatleri değişti, olan vatandaşa oldu

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi ve özel kurumlar da saat kısıtlamasına gitti. Dışarıda işlemlerini yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor. Bu durum ise korona virüse davetiye çıkarıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, korona virüs rakamları Bursa'da son günlerde yüzde 50 düştü. Ancak alınan tedbirler ve kısıtlamalara rağmen vatandaşlar işlemlerini yapmak için banka ve PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşların maske kuralına dikkat ettikleri gözlenirken, sosyal mesafe ise hiçe sayıldı.

Durum böyle olunca yine çileyi vatandaşlar çekiyor. Uzun kuyruklar sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Ayrıca yoğunluk sebebiyle yoldan geçen diğer vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor
Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor
Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor
Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor
Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor
Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor
Son dakika haberi... Kuyruklar koronaya davetiye çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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