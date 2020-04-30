Kuveyt'ten getirilen 250 kişi yurtlara yerleştirildi
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Kuveyt'ten getirilen 250 kişi yurtlara yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 250 kişi yurtlara yerleştirildi
30.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:43

Kuveyt'ten uçakla İstanbul'a getirilen 250 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy ile Canfeda Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Kuveyt'ten uçakla İstanbul'a getirilen 250 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy ile Canfeda Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 250 yolcu, polis eşliğinde otobüslerle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy ile Canfeda Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurtların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kuveyt'ten getirilen 250 kişi yurtlara yerleştirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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