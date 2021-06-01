Kuveyt'te arabada aşı hizmeti başladı

- Kuveyt'te arabada aşı hizmeti başladı Kuveyt'te korona virüse karşı aşılamanın hızlandırılması kapsamında "arabaya servis" aşı hizmeti başlatıldı.

- Kuveyt'te arabada aşı hizmeti başladı

KUVEYT - Kuveyt'te korona virüse karşı aşılamanın hızlandırılması kapsamında "arabaya servis" aşı hizmeti başlatıldı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programları devam ediyor. Bazı ülkeler aşılamanın hızlandırılması için hastanelerin dışında da farklı noktalarda aşı hizmeti sunuyor. Bu kapsamda Kuveyt hükümeti "arabada aşı hizmeti" başlattı. Başkentte yer alan Şeyh Jaber Al Ahmad El Sabah Geçidinde yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alana kurulan aşılama merkezine gelenlere araçlarında Covid-19 aşısı olabilme imkanı sunuldu. Merkezdeki 20 farklı noktada 200 sağlık çalışanı, yaklaşık 80 kişiyi 3-4 dakika içinde aşılayabiliyor.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Abdullah es-Sened yaptığı açıklamada, Kuveyt Petrol Şirketi ve diğer devlet kurumları ortaklığında inşa edilen aşılama merkezinin ülkedeki "ilk araba geçişli aşı merkezi" olduğunu belirtti. Es Sened, ayrıca içerisinde klinik ve acil servisin bulunduğu aşılama merkezinin "ülkenin en büyük aşı merkezlerinden biri" olduğunu ifade etti.

KOC mühendisi Muhammed el Ahmed ise merkezin günde 5 bin civarında aracı ağırlayabilecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı