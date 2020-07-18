Kuveyt Emiri kontrol için hastaneye kaldırıldı
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
18.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:25
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kuveyt resmi haber ajansı, 91 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Kuveyt Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah el-Sabah, Kuveyt Emiri el-Sabah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve rutin kontrollerinin yapıldığını ifade etti. - KUVEYT
Kaynak: İHA