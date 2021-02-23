Kutupta felaket konusu nedir? Kutupta felaket oyuncuları kimdir? Kutupta felaket konusu ve oyuncu kadrosu!

2019 yapımı aksiyon ve bilim kurgu türü filmi Kutupta Felaket Kanal D ekranları sinema kuşağında bu akşam yayınlanıyor. Kutupta Felaket başrollerini Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins ve Lauren Esposito paylaşıyor. Kutupta felaket konusu nedir? Kutupta felaket oyuncuları kimdir? Kutupta felaket konusu ve oyuncu kadrosu!

Aksiyon ve bilim kurgu türünde döneminde en çok merak edilen Metro filmi yönetmenliğiniEric Paul Erickson, Jon Kondelik yaptı. Kutupta Felaket film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Kutupta Felaket film konusu nedir? Kutupta Felaket film oyuncuları kimdir? Kutupta Felaket film konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

KUTUPTA FELAKET KONUSU NEDİR?

Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi, kuzey yarımkürede yeni bir buzul çağını tetikler. Bu durum karşısında insanlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Mark, karısı Helen, kızları Brie ve arkadaşları Tyler ile birlikte kaçmak için yola koyulur. Ancak arabalarından çıkmak zorunda kaldıklarında buzla kaplı ana vatanlarında sıkışıp kalmamak için yaşam savaşı vermek zorunda kalırlar.

KUTUPTA FELAKET OYUNCULARI VE KADROSU!

Kutupta Felaket filminin oyuncu kadrosunda, Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins ve Lauren Esposito yer alıyor.