Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın" Kampanyası

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyasına Tosyalı hayırsever iş adamı Fatih Doğramacı destek verdi.

Doğramacı, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek 5 bin liralık bağış makbuzunu takdim etti.



Bilgi üretebilen tam donanımlı öğrenciler yetiştirebilmek için kütüphanelerin önemli olduğunu belirten Doğramacı, Tosya'daki tüm okullara kütüphane kazandırılması adına başlattığı proje nedeniyle Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.



Kaymakam Deniz Pişkin de, Tosya'da göreve başladığı dönemde ilçeyi daha iyi tanıyabilmek için hemen hemen her alanda incelemeler yaptığını söyledi.



İlçedeki eğitim öğretim sistemindeki sorun ve beklentileri belirlemek için de çalışma yaptığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:



"Tosya'daki okulların yarısında kütüphane bulunmadığını gördüm. Bu önemli eksikliğin giderilmesi adına, 'Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın' kampanyasını başlattım. Kampanyamıza verilen destekler sayesinde şu ana kadar 6 okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Tosyamız genelinde okuma alışkanlığını geliştirmek için ise, 'Okuyan Bir Tosya Hayalim Var' kampanyasını başlattım. Her iki kampanyamızı da vatandaşlarımızın sahiplendiğini görmek beni çok mutlu etti. Kampanyamıza iş adamı Fatih Doğramacı da 5 bin lira bağışlayarak destek oldu. Kendisine ve bütün destekçilerimize öğrencilerim adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum."