Kütüphanede Kitap Okuyup, Sohbet Ederek Sabahladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10'uncu Kocaeli Kitap Fuarı'nda kapsamındaki ilk etkinlikte kitapseverler, ünlü yazarlarla bir geceyi kütüphanede kitap okuyup, sohbet ederek geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında ilk etkinlik olan 'Kütüphanede Bir Gece"de kitapseverler saat 23.00'ten 06.00'ya, Seka Bilim Merkezi'nde yer alan Büyükşehir Halk Kütüphanesi'nde kitap okuyup, yazarlarla sohbet etti.. Gazeteci-yazar Hakan Albayrak, gazeteci-yazar Ebubekir Kurban, köşe yazarı İsmail Kılıçarslan ve yazar-şair Mevlana İdris, gece boyunca kitapseverlerle gündemdeki konular ve edebiyat üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Her birimiz açısından okumak başlı başına bir serüveni içeriyor"

Program hakkında bilgilendirmeler yapan gazeteci İsmail Kılıçarslan, "İlk olarak İstanbul İl Kültür Turizmi Müdürlüğü dedi ki 'Bizim 24 saat açık bir kütüphanemiz var ve buraya dikkat çekmek istiyoruz' Biz de dedik ki kütüphanede bir gece yapalım. Belki gelen olur. Olacak iş değil bence ama yine de bir denemek lazım falan dedik. İlk olarak İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi'nde başladık. Şaşırtıcı olanı şuydu, insanlar geldiler. Gece 23.00'da bir kültürel etkinliğe insan niçin gelir sorusuna bir cevap arıyorum. Henüz buna sağlıklı bir cevap bulabilmiş değilim. Her birimiz açısından okumak başlı başına bir serüveni içeriyor" dedi.

Etkinliğe katılan Ahmet Şamil Çoşkun ise, "Bu etkinliğe geldikten sonra bu kütüphaneni 7/24 açık olduğunu öğrendim. Bu edindiğim bilgi sayesinde burayı daha sık kullanacağım. Konuşmacılar da düşünebileceğimiz güzel meselelere değindiler. Günümüzde toplumumuzun nasıl şeyler yaşadığı ya da başka toplumların neler yaşadığı gibi konular konuşuldu. Gayet güzel verimli bir gece oldu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ