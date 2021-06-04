KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi
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KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi

KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Antalya heyeti, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rekabet Kurumu ile bir araya geldi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Antalya heyeti, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rekabet Kurumu ile bir araya geldi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Acar, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Aydın, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca ve Finike Hal Dernek Başkanları Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rekabet Kurumu ile bir araya geldi.

Toplantıda Kaş-Kınık Gıda İhtisas OSB, DeneYap Atölyesi ve bölgedeki diğer yatırımlar ile ilgili konular görüşüldü.

Kaş OSB ile ilgili bir sorun olmadığını belirten Bakan Varank, sürecin hızlandırılması için talimat verdi. Ayrıca Batı Antalya'ya hizmet verecek bir DeneYap Atölyesi'nin KUTSO merkez hizmet binasında tahsis edilen alana kurulacağını söyledi.

Heyet daha sonra Rekabet Kurumuna geçerek burada üretim bölgelerindeki toptancı sebze hallerinde piyasa kurulması ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında görüşmelerde bulundu. - ANTALYA

KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi
KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi
KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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