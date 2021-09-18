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KUTSO, TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Denetiminden başarıyla geçti

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
KUTSO, TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Denetiminden başarıyla geçti

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda Borsa Akreditasyon Sistemi Denetimini başarıyla tamamlandı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda Borsa Akreditasyon Sistemi Denetimini başarıyla tamamlandı.

TOBB'nin 2001'de İngiltere Odalar Birliği ile yürütmeye başladığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile devam ettirdiği Oda Borsa Akreditasyon Sistemi Denetimi sonuçlandı.

Akreditasyon Sistemine 2014'de dahil olan KUTSO'da, akreditasyon belgesini yenilemek için denetim gerçekleştirildi.

İki gün süren denetimlerin sonunda Türk Loydu Baş Denetçisi Serkan Şahin, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Başkan Yardımcısı Kerim Soytürk ve Genel Sekreter Mesut Bakar'ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şahin, iki gün süren denetimde KUTSO'nun çalışmaları, hizmet sunumu, insan kaynakları ve akreditasyon sistemiyle ilgili yeterlilikleri, mali yönetimi, planlama, haber leşme yayınları, bilgi iletişim teknolojileri, üye ilişkileri, iletişim ağı, bilgi danışmanlık, destek, iş geliştirme ve eğitim, oda faaliyetlerini değerlendirdiklerini söyledi.

Günay da akreditasyon denetiminin başarılı şekilde sonuçlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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