KÜTSO Meclis Başkanı Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret
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KÜTSO Meclis Başkanı Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nafi Güral, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

16.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:29
KÜTSO Meclis Başkanı Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası , Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. 'ı ziyaret etti.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal, üniversitedeki çalışmalar hakkında Nafi Güral'a bilgiler verdi ve KÜTSO ile üniversite arasında olası işbirliği alanları görüşüldü.


Ziyaretin sonunda Nafi Güral Rektör Uysal'a görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, Güral'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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