Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları ve fragmanı Kutsal Damacana'nın ikinci filmi, Kutsal Damacana 2: İtmen'de Fikret yeni bir maceraya atılmıştır ve bu defa arkadaşının içindeki kurt adamdan kurtulmaya çalışır. Asım'ın ardından Müjdat ile yeni bir maceraya atılan Fikret, arkadaşını kurtarabilecek mi? Kutsal Damacana 2: İtmen filmi detayları haberimizde...

Kutsal Damacana 2: İtmen filmi Şafak Sezer'in başrolde olduğu komedi filmi, Korhan Bozkurt yönetmenliğinde ve Kaan Erdem, Soner Günday, Suat Özkan senaristliğinde çekildi. Film, 22 Ocak 2010 tarihinde vizyona girdi.

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KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN OYUNCULARI

Budist tapınağına dahil olan Fikret, orada da tüm talihsizliklerle karşılaşır. Ancak orada arkadaşı Serkan ile karşılaşır ve yeni bir bilinmeyene doğru yola çıkar. Kutsal Damacana 2: İtmen film oyuncuları şöyle:

Şafak Sezer Fikret

Mustafa Üstündağ

Aydemir Akbaş

Serkan Şengül

Yıldırım Memişoğlu

Ebubekir Öztürk Güngör

Eriş Akman Eriş

Tuğba Karaca

Güzin Usta

Dilan Sezer

KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN FİLMİ KONUSU

Fikret, kısa süre önce Asım ile genç bir kızın içindeki cinden kurtulmak için çeşitli yollar denemiştir. Kız, papaz büyüsünden kurtulduktan sonra Fikret ve Asım'ın yolları ayrılır. Daha sonra Fikret, bir Budist tapınağında Serkan ile tanışır. Fikret tapınakta yanlış şeyler yapınca Serkan ile birlikte tapınaktan atılır ve İstanbul'a geri dönerler. Burada Müjdat ile karşılaşır.

Bir sabah Fikret ile Müjdat birtakım eşyalar almak için düzenlenen ihaleye giderler ve buradan bir tablo alırlar. Fakat bu tablo lanetlidir ve tablodaki kurt adam Müjdat'a geçer. Daha sonra Müjdat zamanla kurt adama dönüşür ve herkese zarar vermeye başlar. Papaz efendi harekete geçerek Müjdat'ın içindeki kurt adamı çıkartmayı başarır fakat Müjdat ölür.