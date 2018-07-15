Kutlamalarda Kullanılan Top Mermisi Patladı: 4 Çocuk Yaralı

KÜTAHYA'da çocukların bulduktan sonra götürdükleri okul bahçesinde kurcaladıkları kutlamalarda kullanılan top mermisi infilak etti. Patlamada bir çocuğu sol eli bileğinden koparken, diğer çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay Hanımçeşme Mahallesi'ndeki Arslanbey İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Enes Nalsız (16), Ömer Faruk Dinç (16) Hakan Yücel (13) ve Himmet Gülmez (9) adlı çocuklar İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde kutlamalarda atıldığı belirlen bir top mermisi bulup Arslanbey İlkokulu bahçesine getirdi. Çocuklar, burada top mermisini yere vurarak açmaya çalıştı. Çocuklar, Yere dökülen barutu da yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamada Enes Nalsız'ın sol eli bileğinden koptu, diğer çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes Nalsız acil serviste yapılan müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Tahya