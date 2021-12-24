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Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyorKÜTAHYA Kütahya'da soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

KÜTAHYA Kütahya'da soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.

Pazarda dolaşan vatandaşların da zaman zaman yararlandığı ısınma uygulamasını mecburen yaptıklarını belirten Pazar esnafı, "Kapalı alanda tezgah açmadığımız için soğuklardan etkileniyoruz. Bu nedenle teneke içerisinde kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizde gelip ısınıyorlar" dediler.

Bazı esnaf ise kış nedeniyle tezgahlarının üzerine çadır kurarken, çadırında içerisine odun sobası yerleştirerek ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Kütahya'da son 3 gündür hava sıcaklığı eksi 1 ile eksi 10 arasında değişiyor.

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri

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